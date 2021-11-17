Татьяна Тарасова упрекнула фанатов Медведевой в игнорировании Милохина и дала им совет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова упрекнула поклонников двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в том, что они игнорируют российского тиктокера Даню Милохина, и посоветовала, как его можно поддержать. Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», Тарасова является членом жюри.

«Вот я смотрю на зал, вроде вы за Медведеву и Милохина болеете все, да? А пишете только «Женя». И ей было бы приятно, и нам всем было бы приятно, если бы вы написали ещё и «Даня». Потому что, в конце концов, оценки мы ставим и ей, и ему — самое главное! Я, конечно, Даня, говорю о тебе.

Конечно, мне очень обидно, что никто не написал «Даня». Я на это надеюсь. Пусть в следующий раз кто-нибудь напишет. Есть другая сторона плаката. На одной написано «Женя», а на другой пишите «Даня», угу. Целая неделя впереди», — приводит слова Тарасовой «Газета.ру».

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