Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет выступить на заключительном этапе серии Гран-при, который пройдёт в Сочи (Россия) с 26 по 28 ноября. Об этом объявила федерация конькобежного спорта Японии, сообщается в «твиттере» Sponichi on Ice. Спортсмен снялся по состоянию здоровья.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что Ханю собирался участвовать в этих соревнованиях и уже получил визу.

В начале ноября японец снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы лодыжки. Юдзуру планировал исполнить на турнире четверной аксель.

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