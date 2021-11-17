Юдзуру Ханю прокомментировал решение сняться с этапа Гран-при в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал решение сняться с заключительного этапа серии Гран-при, который пройдёт в Сочи (Россия) с 26 по 28 ноября. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. Ранее он снялся с Гран-при Японии.
«Большое спасибо за поддержку. Я делаю всё возможное, чтобы отвечать на вашу поддержку. Некоторые движения всё ещё вызывают у меня боль, но в обычной жизни я её не чувствую. Пока что я не готов выступать, но постепенно двигаюсь вперёд. Я буду делать всё, что в моих силах», — приводятся слова Ханю в «твиттере» Sponichi on Ice.
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