Евгения Медведева призналась Алине Загитовой, за что ей было стыдно в прокате с Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой, за что ей было стыдно в прокате с российским тиктокером Даней Милохиным. Медведева и Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», Загитова является ведущей шоу.

«Изначально мы хотели делать двойной выброс, но — мне за это очень стыдно — я испугалась, и пока мы остановились на одинарном. Хочу напомнить, что я одиночница, друзья (смеётся). Выброс — это вообще не свойственный мне элемент», — приводит слова Медведевой «Газета.ру».

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