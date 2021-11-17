NBC Sports: главный соперник Анны Щербаковой — не фигуристка, а результат

Американское издание NBC Sports выпустило материал, посвящённый предстоящему этапу Гран-при в Гренобле (Франция), который состоится в ближайшие выходные. На турнире выступят сразу три российские одиночницы: Анна Щербакова, Алёна Косторная и Ксения Синицына.

В материале издания отмечается, что у Щербаковой, скорее всего, не будет реальных конкурентов в борьбе за победу.

«Вообще говоря, главный соперник Анны Щербаковой — не фигуристка, а результат. Камила Валиева установила стандарт, заработав впечатляющие 265,08 балла на Гран-при Канады три недели назад. Она исполнила два тройных акселя и три четверных прыжка в двух программах. Щербакова — единственная фигуристка в этом сезоне, которая уложилась в 30-очковое отставание от этого результата, отстав на 28,3 балла.

Щербакова не исполняет тройной аксель и, скорее всего, будет стараться догнать Валиеву в любом соревновании, учитывая, что в короткой программе четверные прыжки запрещены», — отмечается в статье.

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