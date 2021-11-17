Авербух объяснил, почему Медведева стала хейтером Милохина в номере в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, почему двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева предстала в образе хейтера российского тиктокера Дани Милохина в новом номере телешоу «Ледниковый период». Медведева и Милохин вместе выступают в проекте.
«Номер на такую тему — идея, которая мне в голову, наверное, не пришла бы. Я больше кручусь вокруг каких-то человеческих отношений. А это новая форма общения. Женя сказала: «Я вижу себя олицетворением хейтерства». Я сразу после предложения увидел картинку этого номера. И не мог не поддержать идею.
Она сразу пришла с такой идеей, что будет хейтером Милохина. Но одно дело — сказать, а другое — придумать, реализовать. С началом работы пришла идея создания некоего компьютерного центра, за которым пишет один человек, потому что всех хейтеров объединяет единое начало», — приводит слова Авербуха «Газета.ру».
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