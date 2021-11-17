Илья Авербух назвал главного фаворита олимпийского сезона в женском одиночном катании
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказал мнение, что Камила Валиева, по его мнению, является главным фаворитом олимпийского сезона-2021/2022.
«Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней невозможно почти никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой. Но у нас есть ещё два места в олимпийской сборной, за которые будут биться девочки», — приводит слова Ильи Авербуха издание «Газета.ру».
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