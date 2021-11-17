Илья Авербух прокомментировал снятие Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Нужно пожелать Даше как можно быстрее вернуться в строй и поддержать её. Ну и надо понимать, что Даша Усачёва, бесспорно, талантливейшая девочка и сейчас для неё самое важное — это восстановиться. И, может быть, даже не гнаться к чемпионату России. Потому что объективно у нас жесточайшая конкуренция, и мы все понимаем, между кем она будет развиваться.

А Даша — это наше продолжение, она юна, талантлива, она может пойти на следующий четырёхлетний цикл. Поэтому сейчас, думаю, не нужны никакие истерики, не надо её гнать куда-то. Дарье нужно дать спокойно набрать форму, чтобы она снова радовала нас своей стабильностью и пошла дальше, выучила тройной аксель и четверные прыжки, которые мы ранее у неё не видели на соревнованиях», — цитирует Авербуха «Газета.ру».

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