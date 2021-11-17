Дарья Мельникова рассказала о реакции на слова Татьяны Тарасовой о «грязи» в её технике

Актриса Дарья Мельникова, выступающая в шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, рассказала, как отреагировала на критику в её адрес со стороны жюри проекта. В частности, Татьяна Тарасова указала на «грязь» в технике.

«Критика действительно воспринимается мной близко к сердцу. Я думала, что меня это не будет трогать, но нет, всё равно задевает. Но я даже больше не из-за оценок расстраиваюсь, а если не сделала всего того, что хотела. Физиология, чистый страх, адреналин — как бы ты ни был готов, есть факторы, которые от тебя напрямую не зависят, но влияние оказывают. Этим проект и интересен: это такая рулетка, в которой ты не можешь предугадать, что будет.

Это мой опыт сейчас, мой период. Я много разговариваю с фигуристами и стараюсь получать поддержку именно от спортсменов, ведь они вообще не обращают внимания на такое. Они рассказывают про свои падения, например, на Олимпиадах. Говорят: «Ребята, то, чем вы занимаетесь, — это высший класс, вы молодцы. То, что вы делаете, будучи артистами, — это очень круто». Их вера, вера Ильи Авербуха и команды очень помогает. Если бы и они начали сомневаться, я бы тогда совсем отчаялась. Максим Маринин вообще много чего в жизни пережил, для него это всё детский сад. Он говорит: «Главное, чтобы ты осталась жива», — цитирует Мельникову WMJ.

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