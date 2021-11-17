«Маленькая победа произошла». Хореограф Тутберидзе — о ситуации с законом о QR-кодах

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, вновь высказался по поводу возможного принятия закона о QR-кодах для привитого от коронавируса населения.
«Дорогие мои, хочу поздравить вас с маленькой победой, да бой ещё не выигран, но маленькая победа, я считаю, произошла. Госдума перенесла утверждение и обсуждение закона по QR-кодам на 14 декабря. Я думаю, они очень серьёзно сейчас мониторят реакцию народа на все эти новшества и не в восторге от того, что происходит.
А это как раз заслуга нас с вами, интернет засыпан информацией противников рабских тавро, люди выходят на улицы, люди записывают массовые видео обращения, пишут во все инстанции десятки тысяч заявлений. Мы показали своё решительное «нет» и сверху к нам прислушались. Но это далеко не конец, продолжаем бороться, и это касается и привитых, и непривитых.
Я повторюсь, что совершенно не против прививок, захотел привился, но ставить на нас клеймо и ограничивать в правах никто не имеет права. Спасибо вам за неравнодушие», — написал Железняков в своём «инстаграме».
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