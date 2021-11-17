Соколовская: когда увидела Кондратюка со стрижкой Тараса Бульбы — как кипятком обдало

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, как разозлилась из-за новой причёски фигуриста Марка Кондратюка.

«Меня как кипятком обдало. Марк подъезжает к борту: «Здра…» — увидел моё лицо, смотрю — в следующую секунду он уже в дальнем углу катается. У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лёд, тот вдребезги… Я ещё подумать успела, пока магнитофон, как в замедленной съёмке, надо льдом летел: ну он-то в чём виноват? И в наступившей тишине слышу, как Самарин, проезжая мимо Кондратюка, говорит ему: «Блин, ну ты не мог постричься после того, как я в Сызрань уеду?

Потом я заплакала, Бутиков меня успокаивал. Хотя, если честно, когда расколотила магнитофон, стало полегче. Все эмоции ушли в этот бросок, видимо. А как божественно тренировка прошла! Отфигачили, просто каждый из них, кто был на льду, все свои программы чистоганом. Я даже задумалась: почаще, что ли, на них орать надо?» — цитирует Соколовскую RT на русском.