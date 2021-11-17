Анна Погорилая ответила, виноват ли штаб Этери Тутберидзе в травме Дарьи Усачёвой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая ответила, стоит ли винить тренерский штаб Этери Тутберидзе в травме Дарьи Усачёвой.

Напомним, ученица Тутберидзе получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Со льда её унесли на руках. Позднее стал известен диагноз Усачёвой: «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».

«Это спорт. Не бывает без травм. Обвинять кого-то? Этери Тутберидзе делает свою работу, спортсмен — свою. От таких ситуаций никто не застрахован. Да и большой спорт вообще не про здоровье, все это понимают.

Является ли травма спортсмена ошибкой тренера? Это общая работа всё-таки. Может, спортсмен что-то сделал вне тренировки. Или несчастные случаи тоже бывают. А некоторые фигуристы не говорят о своих болях и продолжают работать. Или где-то, наоборот, недорабатывают. Мы не можем знать наверняка, никто вам этого не скажет. Только предполагать», — приводит слова Погорилой «Спорт-экспресс».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!