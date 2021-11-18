Итальянская фигуристка оправдана по допинговому делу после четырёх лет судов

Многократная чемпионка мира по фигурному катанию на роликах Сара Венеруччи добилась оправдательного решения в гражданском суде Римини. В 2017 году она была дисквалифицирована за применение запрещённых препаратов — ей инкриминировались нарушения антидопинговых правил в период с 2009 по 2014 год.
Интересно, что подозрения Венеруччи были выдвинуты в результате того, что её партнёр по дуэту Данило Децембрини попался на допинге. Следствие выяснило, что если она и применяла какие-то лекарства, то только разрешённые и только по указанию врача. Как сообщает El Risto de Carlino, Венеруччи была полностью оправдана.
Сара — пятикратная чемпионка мира по фигурному катанию на роликах в парах. Примечательно, что свои титулы она выигрывала с разными партнёрами. В 2017 году в дуэте с Марко Гарелли она стала серебряным призёром Всемирных игр.
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