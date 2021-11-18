Ирина Слуцкая: после поездки в Лас-Вегас очень опасаюсь парковок

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей фобии.
«Впервые рассказываю про свою фобию. Друзья, я не боюсь очень многих вещей в жизни! Меня не напугать высотой, пауками, сценой, закрытыми пространствами и многим другим. Но у меня есть страх парковок. Да, вы всё правильно прочитали. А точнее говоря, я боюсь: заблудиться на парковке, потерять свою машину на парковке.
При этом я действительно очень хорошо вожу и ориентируюсь на дороге. Недавно вспомнила один случай и поняла, откуда взялась эта фобия. Когда у меня были длительные турне в США, я всегда брала машину в аренду и путешествовала по штатам, когда были длительные выходные. Как-то я поехала в Лас-Вегас и, оставив машину на парковке, пошла гулять. Стоит заметить, что этот город — бесконечные парковки и одинаковые машины. Кто был в Лас-Вегасе, тот меня поймёт.
И вот я возвращаюсь обратно с прогулки на парковку и понимаю, что не помню, где припарковалась, и что у меня есть только ключ с номером машины в руках и большое количество таких же, как мой автомобиль, белых «Фордов» вокруг. У меня была такая паника, что с тех пор я очень опасаюсь парковок», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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