Ханю может быть включён в состав сборной на ОИ даже в случае пропуска чемпионата Японии

Директор по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи сообщил, что Юдзуру Ханю даже в случае пропуска чемпионата Японии получит шанс выступить на Олимпийских играх в Пекине.



«Он в любом случае останется в поле зрения сборной. У нас есть пример четырёхлетней давности, и я верю, что если он будет усердно тренироваться, то наберет конкурентоспособную форму», – цитирует Такеучи The Japan Times.



Напомним, двукратный олимпийский чемпион снялся с этапов Гран-при в Японии и России. Причиной таких решений стала травма фигуриста.

Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме. Фактически соревнования являются одними из отборочных на Олимпийские игры, однако национальная федерация оставляет за собой право включить фигуристов в команду не только исходя из результатов сезона, но и по их прошлым достижениям.