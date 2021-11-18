«Зря он так сказал». Гендиректор ФФККР — о словах Даниила Глейхенгауза про Софью Акатьеву

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал слова хореографа Даниила Глейхенгауза о фигуристке Софье Акатьевой. На минувшей неделе Глейнхегауз сообщил, что 14-летние Софья Акатьева и Аделия Петросян примут участие в чемпионате России – 2022 среди взрослых. При этом Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, что ранее было обязательным условием.

«Зря он так сказал. Потому что она не имеет права по возрасту в нём участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — приводит слова Когана „Спорт-экспресс“.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» с 21 по 26 декабря 2021 года.

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