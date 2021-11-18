Бутырская: российские фигуристки будут бороться за весь пьедестал на Гран-при Франции

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на этапе Гран-при во Франции.
«Нельзя говорить, что у Щербаковой нет соперниц на Гран-при во Франции. Лёд бывает скользким, скажем так, нельзя расслабляться. Достаточно хорошая компания российских девочек туда едет. Будут бороться за весь пьедестал почёта. На последнем этапе Аня показала, что приходит в форму, в которой ей положено быть. Щербакова — боец, выиграв тот этап, ей будет полегче морально.
Нельзя забывать, что у Косторной есть тройной аксель, скорее будет делать его в короткой программе. Это огромный плюс. Состав Гран-при хороший: и японцы, и американцы», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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