Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли пятый этап Кубка России

Танцоры Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Перми. По итогам ритмического и произвольного танцев спортсмены набрали 175,29 балла. Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, третье – Влада Павленина и Александр Алексанян.



Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь

Танцы на льду. Итоги



1. Арина Ушакова / Максим Некрасов — 175,29

2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов — 166, 59

3. Влада Павленина / Александр Алексанян — 148,56.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь

Танцы на льду. Юниоры. Итоги

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 177,08

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 173,53

3. София Качушкина/Олег Муратов – 158,03.