Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли пятый этап Кубка России
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Танцоры Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Перми. По итогам ритмического и произвольного танцев спортсмены набрали 175,29 балла. Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, третье – Влада Павленина и Александр Алексанян.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь
Танцы на льду. Итоги
1. Арина Ушакова / Максим Некрасов — 175,29
2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов — 166, 59
3. Влада Павленина / Александр Алексанян — 148,56.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь
Танцы на льду. Юниоры. Итоги
1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 177,08
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 173,53
3. София Качушкина/Олег Муратов – 158,03.
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