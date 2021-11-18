Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли пятый этап Кубка России

Танцоры Ушакова и Некрасов выиграли пятый этап Кубка России
Комментарии

Танцоры Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Перми. По итогам ритмического и произвольного танцев спортсмены набрали 175,29 балла. Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, третье – Влада Павленина и Александр Алексанян.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь
Танцы на льду. Итоги

1. Арина Ушакова / Максим Некрасов — 175,29
2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов — 166, 59
3. Влада Павленина / Александр Алексанян — 148,56.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Пермь
Танцы на льду. Юниоры. Итоги

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 177,08
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 173,53
3. София Качушкина/Олег Муратов – 158,03.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021