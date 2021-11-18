Александр Жулин отреагировал на слова Анны Погорилой о помощи судей россиянам на ОИ в Сочи

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал слова бронзового призёра чемпионата мира 2016 года, российской фигуристки Анны Погорилой. Ранее Погорилая заявила, что на Олимпиаде 2014 года в Сочи российским спортсменам немного помогли.

«На Олимпиаде в Сочи сыграло роль то, что дело было в России, но это не помощь в судействе. Никого не тянули. Когда тебя горячо принимает зал, это влияет и на судей. Они тоже люди. Когда кто-то прокатался так, что зал стоит на ушах, то нет ничего сверхъестественного, никакой помощи в их положительной реакции.

Условно, если соревнования проходят в Корее, я больше чем уверен, что также «помогли» бы корейским спортсменам. Такой момент присутствует всегда. Тут сыграло роль, как говорится, что дома и стены помогают», — приводит слова Жулина Legalbet.

Новость по теме Фигуристка Погорилая — о судействе: на Олимпиаде в Сочи нашим спортсменам немного помогли

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