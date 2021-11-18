«Мои эмоции!» Восьмилетний Саша Плющенко показал серию ярких фото с катка

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как Плющенко-младший проявляет эмоции на льду.
«Мои эмоции!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Трёхкратный олимпийский чемпион — Александр Плющенко».
«Будущий олимпийский чемпион! Молодец! Главное — добиваться своей цели!»
«Молодец! Ты лучший. Успехов и процветания в творчестве».
«Александр, молодец… Так держать… Когда ты будешь участвовать в Олимпийских играх, то буду болеть за тебя».
«Какой стал артистичный! Пластичный, настоящий спортсмен».
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