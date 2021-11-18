В ФФККР объяснили, как Акатьева может попасть на чемпионат России, несмотря на возраст

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза о фигуристке Софье Акатьевой. На минувшей неделе Глейхенгауз сообщил, что 14-летние Софья Акатьева и Аделия Петросян примут участие в чемпионате России – 2022 среди взрослых. При этом Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, что ранее было обязательным условием.
«Давайте дождёмся списков. Надо смотреть на картину в целом. Её могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского Гран-при. Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах.
Так делают и в других странах, в Японии той же, когда надо просмотреть кого-то талантливого. Акатьевой на момент чемпионата России будет 14 лет. Вопрос, насколько это целесообразно. На Олимпийские игры и чемпионат мира она не отбирается.
У неё будет свой момент для славы. Александра Трусова вошла в историю на юниорском чемпионате мира своими четверными сразу после Олимпиады, и все её всё равно заметили», — цитирует Ермолину «Спорт-экспресс».
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