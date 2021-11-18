Гендиректор ФФККР отреагировал на слова пресс-атташе федерации о допуске Акатьевой на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал слова пресс-атташе федерации Ольги Ермолиной о фигуристке Софье Акатьевой.
На минувшей неделе хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что 14-летние Софья Акатьева и Аделия Петросян примут участие в чемпионате России – 2022 среди взрослых. При этом Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, что ранее было обязательным условием. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина объяснила, как Акатьеву могут допустить на чемпионат России, несмотря на возраст.
«На вопрос о возможном допуске Акатьевой на чемпионат России ответил достаточно ясно. Никаких исключений по допуску спортсменов младшего возраста, чем положенный, не будет», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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