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Софья Муравьёва с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе КР в Перми

Софья Муравьёва с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе КР в Перми
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Российская фигуристка Софья Муравьёва одержала победу в короткой программе на этапе Кубка России в Перми. Результат Муравьёвой — 83,05 балла, это её личный рекорд.

Второе место в короткой программе заняла Аделия Петросян (66,11 балла). Замкнула тройку Софья Самодурова (63,50 балла).

Кубок России по фигурному катанию. 5-й этап. Пермь. Женщины. Короткая программа (топ-10)

1. Софья Муравьёва – 83,05
2. Аделия Петросян – 66,11
3. Софья Самодурова – 63,50
4. Дарья Третьякова – 59,55
5. Ксения Гущина – 58,74
6. Валерия Шульская – 58,02
7. Лиана Галяува – 55,48
8. Виолетта Филонец – 52,08
9. Мария Гречихина – 51,05
10. Софья Чаплыгина – 50,21.

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