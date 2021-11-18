Софья Муравьёва с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе КР в Перми

Российская фигуристка Софья Муравьёва одержала победу в короткой программе на этапе Кубка России в Перми. Результат Муравьёвой — 83,05 балла, это её личный рекорд.

Второе место в короткой программе заняла Аделия Петросян (66,11 балла). Замкнула тройку Софья Самодурова (63,50 балла).

Кубок России по фигурному катанию. 5-й этап. Пермь. Женщины. Короткая программа (топ-10)

1. Софья Муравьёва – 83,05

2. Аделия Петросян – 66,11

3. Софья Самодурова – 63,50

4. Дарья Третьякова – 59,55

5. Ксения Гущина – 58,74

6. Валерия Шульская – 58,02

7. Лиана Галяува – 55,48

8. Виолетта Филонец – 52,08

9. Мария Гречихина – 51,05

10. Софья Чаплыгина – 50,21.

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