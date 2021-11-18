Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Майя Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Майя Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше
Комментарии

Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша). Результат Хромых составил 69,24 балла.

Второе место в короткой программе заняла представительница Финляндии Дженни Сааринен (68,71 балла). Замкнула тройку Нина Петрокина из Эстонии (64,92 балла).

ISU Challenger. Кубок Варшавы. Польша (топ-6)

1. Майя Хромых (Россия) — 69,24
2. Дженни Сааринен (Финляндия) — 68,71
3. Нина Петрокина (Эстония) — 64,92
4. Николь Шотт (Германия) — 63,03
5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 61,57
6. Екатерина Куракова (Польша) — 61,20.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021