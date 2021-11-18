Майя Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше
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Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша). Результат Хромых составил 69,24 балла.
Второе место в короткой программе заняла представительница Финляндии Дженни Сааринен (68,71 балла). Замкнула тройку Нина Петрокина из Эстонии (64,92 балла).
ISU Challenger. Кубок Варшавы. Польша (топ-6)
1. Майя Хромых (Россия) — 69,24
2. Дженни Сааринен (Финляндия) — 68,71
3. Нина Петрокина (Эстония) — 64,92
4. Николь Шотт (Германия) — 63,03
5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 61,57
6. Екатерина Куракова (Польша) — 61,20.
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