Елизавета Туктамышева: кто со свежим и актуальным контентом, тот я

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с этапа Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в октябре. На снимках, помимо Туктамышевой, присутствуют Камила Валиева, Алёна Косторная и другие фигуристки-одиночницы, а также тренер Елизаветы Алексей Мишин.

«Кто со свежим и актуальным контентом, тот я. Фото из Канады. Это с утренней тренировки перед показательными. Любимая часть — все расслаблены и получают удовольствие», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

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