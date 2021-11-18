Жулин: у нас и так много фантастических девочек, а тут ещё Синицына. Судьи скоро озвереют

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от Гран-при Франции, где выступят сразу три российские одиночницы: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«Нужно смотреть, в какой форме к Гран-при подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у неё не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут ещё и Синицына добавилась. Судьи уже скоро озвереют.

Честно, на мой взгляд, ничего сложного на этом этапе для наших фигуристок нет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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