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Анна Щербакова исполнила четверной лутц на тренировке Гран-при Франции. Видео

Анна Щербакова исполнила четверной лутц на тренировке Гран-при Франции. Видео
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова исполнила четверной лутц на тренировке в преддверии этапа Гран-при в Гренобле (Франция). Турнир пройдёт в ближайшие выходные. Завтра, 19 ноября, женщины представят короткую программу.

Российские участники Гран-при Франции

Женщины: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин, Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

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