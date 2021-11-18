Александра Трусова показала яркие кадры с фотосессии с украшениями от американского бренда

Российская фигуристка Александра Трусова показала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка приняла участие в фотосессии с украшениями от популярного американского бренда.

«Моё первое сотрудничество в Северной Америке», — подписала она фотографии.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Какая же ты у нас красивая!»

«Поздравляю, Саша! Ты шикарна».

«Красавица! Выздоравливай, Саша, чистых прокатов тебе».

«Любим тебя, Сашуля».

Напомним, ранее Александра Трусова снялась с Гран-при Японии из-за травмы. До этого она победила на этапе Гран-при в США.

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