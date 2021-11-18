Илья Авербух: если Щербакова будет кататься как в Турине, с ней будет невозможно бороться

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от Гран-при Франции, где выступят сразу три российские одиночницы: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«Если Аня Щербакова будет выступать так, как она выступала в Турине, бороться с ней невозможно. Также, если Щербакова не сделает свой четверной, а Алёна восстановит тройной аксель, — вот тогда, чисто теоретически, можно побороться. На данный момент проиграть Щербакова может только сама себе.

Что касается Ксении Синицыной, у неё ещё недостаточно опыта. Ей сейчас нужно заматереть и набраться его. По сути, это её первый сезон. Пока что она не готова бороться с нашими сильнейшими фигуристками. Не слишком ли с ней жестоки судьи? Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на первый сезон. Придерживают немного компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы они просто запредельные», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!