Илья Авербух: если Щербакова будет кататься как в Турине, с ней будет невозможно бороться

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от Гран-при Франции, где выступят сразу три российские одиночницы: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.
«Если Аня Щербакова будет выступать так, как она выступала в Турине, бороться с ней невозможно. Также, если Щербакова не сделает свой четверной, а Алёна восстановит тройной аксель, — вот тогда, чисто теоретически, можно побороться. На данный момент проиграть Щербакова может только сама себе.
Что касается Ксении Синицыной, у неё ещё недостаточно опыта. Ей сейчас нужно заматереть и набраться его. По сути, это её первый сезон. Пока что она не готова бороться с нашими сильнейшими фигуристками. Не слишком ли с ней жестоки судьи? Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на первый сезон. Придерживают немного компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы они просто запредельные», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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