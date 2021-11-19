Марина Зуева рассказала об ожиданиях от соревнований танцевальных пар на Олимпиаде-2022

Тренер и хореограф Марина Зуева поделилась ожиданиями от соревнований танцевальных пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Не задумывалась об этом. Да и видела живьём не так много пар. По видеозаписям довольно трудно сказать, кто в какой форме сейчас находится и как подойдёт к Играм. Танцы — такой вид, где исполнение играет громадную роль. Учитываются скорость катания, энергия, которая идёт от той или иной пары, эмоции — всё то, чего не видно на экране телевизора. Эти нюансы и определяют чемпиона. До Игр ещё три с лишним месяца, за это время можно стать намного сильнее, а можно, напротив, растерять кондиции.
Плюс — в танцах сейчас нет явного лидера — все довольно близко друг к другу подошли. Поэтому я и говорю, что решающим станет качество исполнения программ на Играх. Там надо быть классным. Никакой бэкграунд, как мне кажется, уже не будет приниматься во внимание. Может быть, я ошибаюсь, но моё мнение во все времена было именно таким: выйди и откатайся так, чтобы у всех захватило дух. И ты будешь первым», — цитирует Зуеву «RT на русском».
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