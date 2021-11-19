Анна Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции. Фото

Чемпионка мира и Европы 2021 года Анна Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

На Щербаковой будет надето чёрное платье с длинными рукавами и голубым декором. Короткая программа у женщин состоится сегодня, 19 ноября, и начнётся в 15:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Анне Щербаковой поставили новую короткую программу перед Гран-при Франции. На тренировке Щербаковой перед этапом в Гренобле звучала музыка Dangerous Affairs композитора Инона Зура. До этого Анна выступала под композицию The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.

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