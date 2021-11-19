Алексей Ягудин — Евгении Медведевой: желаю исполнения всех мечт

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил с днём рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 22 года.

«Поздравляю с ДР! Желаю исполнения всех мечт», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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