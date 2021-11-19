Фигурное катание. Женщины, короткая программа: прямая трансляция на Первом канале

Сегодня, 19 ноября, на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция) женщины представят короткие программы. Соревнования начнутся в 15:00 мск. Первый канал начнёт прямую трансляцию в 15:15.
Россию на турнире представят Ксения Синицына, Алёна Косторная и Анна Щербакова. Синицына выступит под первым номером, Косторная — под 11-м, Щербакова — под 12-м.
Российские участники Гран-при Франции
Женщины: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин, Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
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