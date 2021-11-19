Самодурова — про этап Гран-при в Италии: не хотелось выходить на произвольную программу
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Российская фигуристка Софья Самодурова считает, что в женском катании нет смысла ограничивать молодых спортсменок с четверными прыжками.
«Ограничивать молодых спортсменок? Ну а зачем? Фигурное катание не должно же стоять на месте, а должно расти. Что девочки в России и показывают своими сложными прыжками. Сейчас уже не только в России. Мне кажется, не надо ничего менять.
Элементы ультра-си? В этом сезоне катаюсь в своё удовольствие. Аксель пока не трогаю, даже не говорю об этом. Такие прокаты, как в Италии, сильно сбивают. После короткой было такое состояние, что я на произвольную вообще выходить не хотела. Позвонила маме и просто ей прорыдалась и выложила всё что можно. И всё что нельзя», — цитирует Самодцурову «Спорт-Экспресс».
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