В ФФККР разъяснили ситуацию вокруг возможного участия 14-летней Акатьевой в ЧР

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прояснила ситуацию вокруг возможного участия Софьи Акатьевой во взрослом чемпионате России.



На минувшей неделе хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что 14-летние Софья Акатьева и Аделия Петросян примут участие в чемпионате России – 2022 среди взрослых. При этом Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, что ранее было обязательным условием для участия в соревнованиях.



«Ситуация потребовала дополнительных разъяснений. Действительно, в «Регламенте основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне-2021/2022», утверждённом Исполкомом ФФККР в мае 2021 года, говорится, что «к участию в чемпионате России допускаются спортсмены по программе МС на основании суммы очков, набранных на двух этапах Кубка России, а также по результатам участия в финале ИСУ Гран-при среди взрослых и юниоров».



Вместе с тем в том же документе прописано: «спортсмены в одиночном катании и танцах на льду могут быть заявлены только на два этапа (в одиночном катании на 01.07.2021 достигшие 14 лет)».



Софье Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, так как спортсменка родилась 7 июля 2007 года. Следовательно, участвовать в предстоящем чемпионате России она не сможет из-за возрастных ограничений», — цитирует Ермолину «Спорт-экспресс».

Новость по теме Гендиректор ФФККР отреагировал на слова пресс-атташе федерации о допуске Акатьевой на ЧР