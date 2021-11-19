Зуева заявила, что японец Такахаси сможет выступить на Олимпиаде в 39 лет

Тренер и хореограф Марина Зуева высказалась на тему перспектив своего подопечного — японского фигуриста Дайсукэ Такахаси. По её словам, он имеет все шансы выступить на Олимпиаде — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К моменту старта игр ему будет 39 лет.
«Хочет ли он сам в 35 лет кататься ещё четыре года? Я бы на его месте захотела. Резервы организма позволяют.
То, что мы делаем сейчас, — это только начало работы при огромном, фактически неограниченном потенциале, поверьте моему опыту. Я даже не пытаюсь ничего приукрашивать. Напротив, чувствую огромную ответственность за эту пару, потому что в моих руках талант, а это всегда очень ко многому обязывает тренера», — цитирует Зуеву «RT на русском».
Дайсукэ Такахаси — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и победитель чемпионата мира 2010 года в Турине.
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