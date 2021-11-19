Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой одиночницей в истории, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Петросян выполнила этот прыжок в произвольной программе на этапе Кубка России в Перми. Аделия одержала победу в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов проиграла Софье Муравьёвой.

Кубок России. 5-й этап. Пермь. Женщины (топ-10)

1. Софья Муравьёва – 216,64

2. Аделия Петросян – 213,26

3. Софья Самодурова – 188,39

4. Валерия Шульская – 179,83

5. Ксения Гущина – 177,73

6. Дарья Третьякова – 158,55

7. Мария Гречихина – 152,55

8. Виолетта Филонец – 145,91

9. Лиана Галяува – 144,65

10. София Сарновская – 143,04

Новость по теме Видео: произвольная программа Аделии Петросян с первым в истории четверным риттбергером

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!