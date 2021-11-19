Муравьёва выиграла этап Кубка России в Перми. Петросян стала второй, Самодурова — третьей

Российская фигуристка Софья Муравьёва одержала победу на пятом этапе Кубка России в Перми. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 216,64 балла.

Второе место заняла Аделия Петросян, уступившая Муравьёвой более трёх баллов. Замкнула тройку Софья Самодурова.

Кубок России. Пятый этап. Пермь. Женщины



1. Софья Муравьёва – 216,64 балла

2. Аделия Петросян – 213,26

3. Софья Самодурова – 188,39

4. Валерия Шульская – 179,83

5. Ксения Гущина – 177,73

6. Дарья Третьякова – 158,55

7. Мария Гречихина – 152,55

8. Виолетта Филонец – 145,91.



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