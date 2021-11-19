«Моя красная малышка». Евгении Медведевой подарили машину на день рождения

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Медведева стоит рядом с машиной, которую ей подарили на день рождения. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 22 года.

«Моя красная малышка», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Мед-чан водитель? Поздравления!»

«Классный подарок! Женечка, с днём рождения! Спасибо, что вдохновляешь».

«Поздравляю с днём рождения! Желаю тебе достигать поставленных целей и идти только вперёд. Ты лучшая. Пусть рядом с тобой всегда будут родные и близкие люди, которые помогут и поддержат. Море счастья и любви. Победы в «Ледниковом периоде». Ты для нас всегда номер один. Всего самого доброго и наилучшего. Люблю».

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