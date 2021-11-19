Видео: произвольная программа Аделии Петросян с первым в истории четверным риттбергером

Первый канал показал видео проката произвольной программы российской фигуристки Аделии Петросян на этапе Кубка России в Перми. Петросян стала первой одиночницей в истории, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Аделия одержала победу в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов проиграла Софье Муравьёвой.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Риттбергер — прыжок, выполняющийся толчком ребра конька опорной ноги и не касаясь свободной ногой льда. Во время выполнения данного элемента всё тело, за исключением опорной ноги, разворачивается против часовой стрелки.

Новость по теме Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер

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