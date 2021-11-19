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Артём Ковалёв выиграл этап Кубка России в Перми

Артём Ковалёв выиграл этап Кубка России в Перми
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Российский фигурист Артём Ковалёв одержал победу на этапе Кубка России в Перми. В произвольной программе он показал результат 143,59 балла, по сумме двух прокатов — 236,88 балла.

Второе место на турнире занял Матвей Ветлугин (204,63 балла), третьим стал Роман Атояр (199,84 балла).

Кубок России по фигурному катанию. 5-й этап. Пермь. Мужчины

1. Артём Ковалёв – 236,88
2. Матвей Ветлугин – 204,63
3. Роман Атояр – 199,84
4. Матвей Гилёв – 186,41
5. Иван Соболев – 184,67
6. Даниил Буташнов – 181,88
7. Владимир Ощепков – 169,85
8. Андрей Мухортов – 165,69.

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