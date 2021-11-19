Артём Ковалёв выиграл этап Кубка России в Перми

Российский фигурист Артём Ковалёв одержал победу на этапе Кубка России в Перми. В произвольной программе он показал результат 143,59 балла, по сумме двух прокатов — 236,88 балла.

Второе место на турнире занял Матвей Ветлугин (204,63 балла), третьим стал Роман Атояр (199,84 балла).

Кубок России по фигурному катанию. 5-й этап. Пермь. Мужчины

1. Артём Ковалёв – 236,88

2. Матвей Ветлугин – 204,63

3. Роман Атояр – 199,84

4. Матвей Гилёв – 186,41

5. Иван Соболев – 184,67

6. Даниил Буташнов – 181,88

7. Владимир Ощепков – 169,85

8. Андрей Мухортов – 165,69.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!