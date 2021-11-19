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Американка Эндрюс снялась с Гран-при Франции. Фигуристка не смогла завершить прокат

Американка Эндрюс снялась с Гран-при Франции. Фигуристка не смогла завершить прокат
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Американская фигуристка Старр Эндрюс не сумела завершить свой прокат на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка неуверенно пошла на один из прыжков, не смогла его выполнить и подошла к судьям. Спустя несколько минут она покинула лёд, держась за область груди. Точные причины снятия Эндрюс не сообщаются.

Старр Эндрюс выступает в женском одиночном катании. В эти минуты спортсменки демонстрируют короткую программу. От России на соревнования одиночниц заявлены Ксения Синицына, Алёна Косторная и Анна Щербакова.

С расписанием Кубка мира по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».

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