Американка Эндрюс снялась с Гран-при Франции. Фигуристка не смогла завершить прокат

Американская фигуристка Старр Эндрюс не сумела завершить свой прокат на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка неуверенно пошла на один из прыжков, не смогла его выполнить и подошла к судьям. Спустя несколько минут она покинула лёд, держась за область груди. Точные причины снятия Эндрюс не сообщаются.
Старр Эндрюс выступает в женском одиночном катании. В эти минуты спортсменки демонстрируют короткую программу. От России на соревнования одиночниц заявлены Ксения Синицына, Алёна Косторная и Анна Щербакова.
С расписанием Кубка мира по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».
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