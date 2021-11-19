Татьяна Тарасова оценила новую программу Щербаковой на Гран-при Франции
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).
Победу одержала Анна Щербакова, представившая новую короткую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Второй стала Алёна Косторная. Замкнула тройку призёров Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов.
«Смена программы пошла Щербаковой на пользу. Это потрясающая программа, она в ней потрясающе выглядит, чувствует каждый звук в музыке. Вы же знаете: риск – дело благородное.
Не строго ли судьи оценили Синицыну? Нет, мне кажется, что судьи всех оценили правильно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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