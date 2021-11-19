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Алёна Косторная поделилась мнением о своей новой короткой программе

Алёна Косторная поделилась мнением о своей новой короткой программе
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Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная поделилась мнением о своей новой короткой программе, которую она впервые показала на этапе Гран-при в Италии, а теперь и в Гренобле.

Косторная занимает второе место после короткой программы, уступая 1,5 балла соотечественнице Анне Щербаковой.

«Мне нравилась предыдущая программа, но новая кажется более зажигательной, весёлой. Мне легче её понимать, в том плане, что я знаю, что катаю.

По поводу костюмов — их все делала Ольга Рябенко, как и всегда, но над платьем к показательному выступлению я работала с другим специалистом. Возможно, в следующем году или, может быть, уже в этом мы будем с ней сотрудничать ещё раз, если наряд понравится и тренерам, и публике», — сказала Косторная во время онлайн-общения с журналистами.

Отметим, все костюмы в «Хрустальном» обычно от дизайнера Ольги Рябенко.

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