Новая короткая программа фигуристки Анны Щербаковой. Видео

Чемпионка мира – 2021 российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Гренобле (Франция), чисто исполнив все заявленные элементы. Спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Отметим, во Франции Щербакова представила новую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. За свой прокат она получила 77,94 балла.

Второй в короткой программе также стала россиянка — Алёна Косторная. Замкнула тройку призёров Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 20 ноября.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Прва на видео принадлежат Первому каналу.