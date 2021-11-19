Новая короткая программа фигуристки Анны Щербаковой. Видео
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Чемпионка мира – 2021 российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Гренобле (Франция), чисто исполнив все заявленные элементы. Спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Отметим, во Франции Щербакова представила новую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. За свой прокат она получила 77,94 балла.
Второй в короткой программе также стала россиянка — Алёна Косторная. Замкнула тройку призёров Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов.
Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 20 ноября.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Прва на видео принадлежат Первому каналу.
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