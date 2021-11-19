Гербольдт — о короткой программе во Франции: главное, что пьедестал российский

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).
Победу одержала Анна Щербакова, представившая новую короткую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Второй стала Алёна Косторная. Замкнула тройку призёров Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов. Отметим, Алёна не стала прыгать тройной аксель, а Анна – фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
«Пьедестал наш, это самое главное. Что касается упрощения программ, значит, нужен был стабильный прокат. Может, уверенности в себе — психологический шаг. Для девочек важно стабильно выступать в олимпийском сезоне.
Конечно, есть шанс сохранить российский пьедестал по общему итогу Гран-при. Наши девочки самые сильные», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ариной Лавровой.
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