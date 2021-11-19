Короткая программа Косторной без тройного акселя на этапе Гран-при во Франции. Видео

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная чисто исполнила короткую программу с двойным акселем на этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) и занимает второе промежуточное место после первого дня соревнований. За свой прокат чемпионка Европы – 2020 получила 76,44 балла, менее двух баллов уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Контент Косторной в короткой программе — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Замкнула тройку призёров в короткой программе россиянка Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов. Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 20 ноября.

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