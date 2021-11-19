Короткая программа Косторной без тройного акселя на этапе Гран-при во Франции. Видео
Поделиться
Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная чисто исполнила короткую программу с двойным акселем на этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) и занимает второе промежуточное место после первого дня соревнований. За свой прокат чемпионка Европы – 2020 получила 76,44 балла, менее двух баллов уступив соотечественнице Анне Щербаковой.
Контент Косторной в короткой программе — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.
Замкнула тройку призёров в короткой программе россиянка Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов. Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 20 ноября.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:07
-
15:40
-
15:12
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
13:48
-
12:49
-
12:46
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:27
-
10:05
-
08:33
-
08:26
-
07:25
- 18 ноября 2021
-
23:53
-
21:22
Партнерский контент