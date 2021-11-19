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Дэвис и Смолкин лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы

Дэвис и Смолкин лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы
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Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватил лидерство после ритм-танца на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За свой прокат российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 81,30.

Второе место занимают японские танцоры Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси, третьими по итогам ритм-танца стали американцы Кэролин Грин / Майкл Парсонс.

Ещё один российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный занимает четвёртое место после первого дня соревнований.

Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) – 81,30.
2. Кана Мурамото / Дайсуке Такахаси (Япония) – 75,87.
3. Кэролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 75,35.
4. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия) – 73,55.

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