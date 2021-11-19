Дэвис и Смолкин лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватил лидерство после ритм-танца на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За свой прокат российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 81,30.

Второе место занимают японские танцоры Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси, третьими по итогам ритм-танца стали американцы Кэролин Грин / Майкл Парсонс.

Ещё один российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный занимает четвёртое место после первого дня соревнований.



Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) – 81,30.

2. Кана Мурамото / Дайсуке Такахаси (Япония) – 75,87.

3. Кэролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 75,35.

4. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия) – 73,55.