Дэвис и Смолкин лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватил лидерство после ритм-танца на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За свой прокат российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 81,30.
Второе место занимают японские танцоры Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси, третьими по итогам ритм-танца стали американцы Кэролин Грин / Майкл Парсонс.
Ещё один российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный занимает четвёртое место после первого дня соревнований.
Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) – 81,30.
2. Кана Мурамото / Дайсуке Такахаси (Япония) – 75,87.
3. Кэролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 75,35.
4. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия) – 73,55.
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