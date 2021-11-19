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Американский аналитик объяснил, в чём преимущество новой короткой программы Щербаковой

Американский аналитик объяснил, в чём преимущество новой короткой программы Щербаковой
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Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг оценил новую короткую программу действующей чемпионки мира в женском одиночном катании россиянки Анны Щербаковой.

Щербакова представила новую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура на этапе Гран-при во Франции. За свой прокат она получила 77,94 балла и захватила лидерство.

«Эта новая короткая программа Анны Щербаковой понравилась гораздо больше, чем та, с которой она начала сезон — намного более динамичная и современная», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».

Российская фигуристка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Произвольную программу на этапе Гран-при во Франции женщины покажут завтра, 20 ноября.

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