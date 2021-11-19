Американский журналист Херш: компоненты Косторной могли быть и выше

Американский журналист Филип Херш подвёл итог короткой программы в женском одиночном катании на этапе Гран-при во Франции.
«Это был не день американских фигуристок на этапе Гран-при во Франции: Старр Эндрюс остановилась ближе к финалу короткой программы и снялась по состоянию здоровья (согласно ISU); Мэрайя Белл упала на каскаде и финишировала 10-й из 11 с самыми низкими баллами за короткую программу (60,81) с ЧМ-2018; Карен Чен провалила два прыжковых элемента и заняла 5-е место.
Между тем все россиянки в тройке лидеров (сюрприз-сюрприз): действующая чемпионка мира Щербакова с новой музыкой, костюмом и каскадом — первая (77,94); очень сильная Косторная – вторая (76,44); Синицына — третья (69,89).
Наверное, я плыву против течения, но мне очень нравятся обе части программы Косторной «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Думаю, что её компоненты в представлении и интерпретации (по 8,93 оба) могли быть и выше», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».
- 19 ноября 2021
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